Adana'da şehit yakınına hakaret eden sürücü tutuklandı

Adana'da elindeki kartı göstererek aracına binen ve şehit annesinden 2,5 liralık ücreti isteyen özel halk otobüsü şoförü Eren G. hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit yakını olduğu için devlet tarafından verilen kartla otobüse binen ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyen, ayrıca hem ona hem de devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı belirlenen şoför için harekete geçti.

Eren G, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Eren G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevkedildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Eren G'nin kullandığı özel halk otobüsünde Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce eksiklikler tespit edilerek Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden idari para cezası uygulandığı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca da kendisi hakkında kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı makamında ağırladı

Şehit annesi Zübeyde, babası Ahmet ve yeğeni Melike Tura'yı makamında ağırlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Adana şehitler diyarıdır. Olay 4 Şubat'ta meydana geldi. Biz o halk otobüsüyle ilgili cezai işlemler uyguladık. Adana şehitler ve onların yakınları konusunda çok duyarlıdır, hassastır. Hürmet ve hassasiyet konusunda şuurluyuz. Adana halkı adına şehit annemizden ve yakınlarından özür diliyoruz" dedi. Başkan Sözlü'nün elini öptüğü şehit annesi Zübeyde Tura ise gözyaşı dökerek, "Bu olay nedeniyle çok üzüldüm. Daha önce de buna benzer şeyler yaşadım. Ben şehit annesiyim" diye konuştu. Adana Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Niyazi Göğer de, şehit annesinin elini öpüp yaşananlardan dolayı özürlerini iletti.

Şoför hakkında soruşturma başlatıldı

Öte yandan gözaltına alınan şoför Eren Güngör hakkında, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yayın Organlarını Alenen Aşağılama’ suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 301’inci maddesi ile ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na yazı yazılarak olayın gerçekleştiği 01 J 0365 plakalı özel halk otobüsünün ‘çalışma izin belgesi’ ile şoför Eren Güngör’ün ‘şoför uygunluk belgesi’nin iptal edilmesi istendi.

2017'de şehit ve gazi yakınları için ödeme yapılmış

Adana Aile ve Sosyal Politikal İl Müdürlüğü'nün de şehit annesinin azarlandığı halk otobüsüne 2017 yılında şehit ve gaziler ile yakınlarının kullanımı için 3 bin 750 lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. Kentte tüm gazi ve şehitlerin yakınları için halk otobüslerini 2017'de toplam 4 milyon 149 bin lira ödeme yaptığı belirlendi.

Savcılıktan tutuklama talebi

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, tutuklama talebi yazısında, müşteki Zübeyde Tura’nın oğlu Mehmet Tura’nın 1993 yılında terör örgütü PKK tarafından pusu kurularak 33 askerle birlikte şehit edildiğini anımsattı.

Diğer şehit yakınları gibi müştekinin de otobüslerden ücretsiz yararlanma hakkına sahip olduğunu vurgulayan savcı, talep yazısında şu ifadelere yer verdi:

“PKK terör örgütüne karşı şanlı kahraman askerlerimizin verdiği mücadelenin senelerdir devam ettiği, PKK’nın gerçekleştirdiği karakol baskınları ve sivil katliamlarla şanlı halkımızın can evinden vurma çabalarına karşı şehit ailelerimizin ‘Vatan sağolsun" yanıtı ile dağ gibi durdukları, halkımızın da eşi başka bir millette zor rastlanır şekilde şehitlerine saygı ve yakınlarına sahip çıkma anlayışı ile hareket ettiği, yine şanlı ordumuzun olay tarihi itibariyle PKK'nın kanlı tarih yazma çabasına karşı Afrin bölgesinde Zeytindalı Harekatı ile kalıcı bir son verme amacıyla uluslararası arenada dahil kabul gören operasyonlarının devam ettiği, gelen şehit haberleri nedeniyle milli birlik ve dayanışma duyarlılığının arttığı, somut olayda şüpheli şoförün diğer yolcuların da duyabileceği şekilde şehit annesine ve onun nezdinde tüm şehit yakınlarına karşı sarf ettiği sözlerin ve davranışın halkın bir kesmini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığı alenen tahrik edecek nitelikte olduğu, ayrıca şüphelinin sözleriyle Türkiye Cumhuriyet Devletini alenen aşağıladığı, olayın görüntülerinin paylaşılmasıyla toplumda büyük bir üzüntü ve öfkeye yol açtığı, kamu güvenliği ve düzeni için ülkemizin yaşadığı olağanüstü koşullar değerlendirildiğinde tehlike oluştuğu anlaşılmakla; şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur.”

Kaynak: AA