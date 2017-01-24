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Adana'da saldırı hazırlığı yapan kişiler çatıda yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir iş yerinin çatısına çıkarak husumetli oldukları kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığı yaptığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

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Adanada saldırı hazırlığı yapan kişiler çatıda yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki kullanılmayan bir iş yerinin çatı katında silahlı 5 kişinin görüldüğü yönünde ihbarı değerlendiren aralarında terör ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis, zırhlı araçlarla bölgeye giderek binanın etrafını sardı.

Polislerin geldiğini gören şüpheliler, yanlarındaki bir pompalı tüfek ve "Block" marka tabancayı çatı katından binanın arkasındaki arsaya attı.

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İki silah incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Zanlıların husumetli oldukları kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. 

Etiketler: Adana, saldırı hazırlığında yakalandılar, çatıda yakalandılar
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