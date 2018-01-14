  • 14 OCAK 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 4.567
  • BIST 114644.62
    ALTIN 161.185
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adana'da sahte para operasyonu

Adana'da sahte para operasyonu

Piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanada sahte para operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan iki kişinin merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki bir otelde buluşacağını belirledi.

Otele operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Murat K. ile Mali uyruklu Lassana T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin yanındaki çantada 200 liralık banknotlar halinde sahte 101 bin lira ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da özel bir solüsyonla üzerindeki siyah kimyasal maddenin ayrıştırılabileceği söylenerek kişilerin dolandırılmasında kullanıldığı belirtilen bin 466 sahte ABD doları bulundu.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: sahte para
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER