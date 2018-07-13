Adana'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'taki bir dosya kapsamında aranan FETÖ şüphelisi E.A. ve eşi S.A'nın kentte örgütün "hücre evi" olarak bilinen "hücre evi"nde saklandığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelileri yakınlarının kimliklerine kendi fotoğraflarını yapıştırarak hazırladıkları sahte kimlikle yakaladı.

Meslekten ihraç edilen öğretmenlerden E.A'nın örgütün Kahramanmaraş Andırın örgüt sorumlusu, eşinin ise "sohbet ablası" olduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA