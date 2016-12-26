Adana'da sahte içki operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, merkez Seyhan ilçesindeki Sucuzade ve Gülbahçesi mahallelerinde iki sahte içki imalathanesi olduğunu belirledi.

İmalathanelere operasyon düzenleyen ekipler, 500 şişe ve bidonlarda doluma hazır 360 litre sahte içki, bin 100 boş şişe, bin 500 kapak, çeşitli markalara ait 6 bin etiket ele geçirdi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Ele geçirilen sahte içkiler ve yapımında kullanılan malzemeler imha edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.