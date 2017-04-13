Adana'da şafak vakti terör operasyonu

Adana'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu ve korsan gösterilere karıştığı ileri sürülen 13 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle kent merkezinde şafak vakti düzenlenen operasyonda, bazı evlere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Zırhlı araç ve uzun namlulu silahlarla sokak başlarında güvenlik önlemi alan ekipler, girilen evlerin içi ve bahçelerinde detaylı arama yaptı.

Operasyonda kapsamında sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu ve korsan gösterilere karıştığı ileri sürülen 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA