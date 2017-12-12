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Adana'da şafak vakti 12 adrese uyuşturucu baskını: 13 gözaltı

Adana'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Adanada şafak vakti 12 adrese uyuşturucu baskını: 13 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde şehit Polis Memuru Fırat Ulaş'ın adı verilen operasyonda, ''torbacı'' olarak bilinen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla şafak vakti 12 adrese baskın düzenledi.

Özel Harekat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile diğer birimlerin de destek verdiği operasyonda görevliler şüphelilerin bulunduğu adreslere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Söz konusu evlerde narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 13 kişiyi gözaltına alan ekipler, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, uyuşturucu ticareti
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