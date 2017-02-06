Adana'da polisin şehit edilmesini azmettirdiği öne sürülen kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım 2016'da Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteri sırasında polis memuru Mustafa Yeli'nin vurularak şehit edilmesi olayının azmettiricisi olduğu ileri sürülen Z.B'nin kent merkezinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Z.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Z.B, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Mustafa Yeli'nin izinsiz gösteride şehit edilmesine ilişkin soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 16'sı tutuklanmıştı. AA