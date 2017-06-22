  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Adana'da polis aracına taşlı saldırı

Adana'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, taşlı saldırıya uğradı.

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Adanada polis aracına taşlı saldırı

 Adana'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, taşlı saldırıya uğradı.

Merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, kavga ihbarı yapılması üzerine olay yerine 4879 kodlu ekip sevk edildi.

Kavganın meydana geldiği 3091 sokağa giren ekipler, olaya müdahale ettikleri sırada kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Bu sırada bir kişi polislerin yüzüne biber gazı sıkarken diğerleri taşlarla ekip aracının camını kırıp olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Mahalle sakinleri biber gazından etkilenen polislere limon ve su vererek yardımda bulundu.

Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Etiketler: Adana, polis ekipleri, taşlı saldırı
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