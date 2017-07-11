Adana'da PKK'lı 9 sanığa hapis cezası

Adana'da bir otomobilde RPG-29 roketatar, 3 roketatar mühimmatı ve dijital zaman ayarlı ateşleme rampası bulunmasının ardından terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan biri firari 11 sanıktan 9'u 3 yıl 1 ay ile 21 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar, Abdullah Arslan, Suriyeli Abdulhamit Ahmet, Fatma Oran ve yeğeni Dilara Oran ile avukatları geldi. Sanık Abdullah Günsel’i ile başka suçtan tutuklu Sami Öztürk ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

Öztürk savunmasında iddiaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

Ahmet de Suriye'den savaştan kaçıp Türkiye'ye geldiğini, yargılandığı diğer sanıkların hiçbirini tanımadığını belirterek olayla ilgisinin olmadığını iddia etti.

Fatma Oran ve yeğeni Dilara Oran da suçlamaları kabul etmeyerek bir kişinin hatasının bedelini ödediklerini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Arslan'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefetten" 21 yıl 3 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına mahkum etti. Diğer sanıklar Sami Öztürk, Fatma Oran, Dilara Oran, Suriyeli Abdulhamit Ahmet ve Abdullah Günsel'e "silah sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay, Musa Kurt, Hasan Akman ve Şeyh Davut Kızıldağ'a ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmekten" 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Sanık H.S'nin delil yetersizliğinden beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari olan Mazhar Akman'ın dava dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.

İncirlik Mahallesi'nde 5 Mart 2016'da uygulama yapan polis ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesinden İstanbul'a gittiği belirtilen 34 FP 6210 plakalı otomobili durdurmuş, yapılan aramalarda RPG-29 roketatar, 3 roketatar mühimmatı ve dijital zaman ayarlı ateşleme rampası ile koordinatın ayarlanmasını sağlayan bir aparat ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında İstanbul, Antalya ve İzmir'de sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 10 kişi yakalanmış, roketatarları araca yüklediği öne sürülen Mazhar Akman hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.