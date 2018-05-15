  • 15 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.387
    EURO 5.233
  • BIST 102544.15
    ALTIN 184.899
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adana'da park halindeki üç araç alev alev yandı

Adana'da park halindeki üç araç alev alev yandı

Adana Kozan'da çıkan yangında park halindeki üç otomobil kullanılamaz hale geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanada park halindeki üç araç alev alev yandı

Adana'da bir apartmanın otoparkında bulunan üç aracın yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polisler ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın 20 HB 120, 06 LUG 50 ve 01 CBR 08 plakalı otomobillerin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Otomobili yanan kişilerden Pınar Uyan'ın, aracının kundaklandığını iddia etmesi üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, Adana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER