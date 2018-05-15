Adana'da park halindeki üç araç alev alev yandı

Adana'da bir apartmanın otoparkında bulunan üç aracın yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polisler ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın 20 HB 120, 06 LUG 50 ve 01 CBR 08 plakalı otomobillerin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Otomobili yanan kişilerden Pınar Uyan'ın, aracının kundaklandığını iddia etmesi üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA