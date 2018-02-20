Adana'da oyuncak tabancayla gasp

Karataş ilçesinde marketler zincirinin bir şubesi, elinde tabanca ve başında kask bulunan bir kişi tarafından soyulmak istendi. Kasayı açmayı başaramayan zanlı, kasiyer Nilda B'yi darbedip cep telefonunu gasbederek olay yerinden kaçtı.

Haber verilen polis ekipleri, şüphelinin bir otomobille kaçtığını ve şehir merkezi istikametine gittiği belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasından şüphelinin kullandığı otomobilin en son bir alışveriş merkezinin yakınına kadar geldiğini tespit etti.

Alışveriş merkezine giren ekipler, olaydan yaklaşık bir saat sonra şüpheli Selim A'yı gasbettiği cep telefonunu bir mağazaya satmaya çalışırken yakaladı.

Zanlının sırt çantasında kask, eldiven ve koli bandı ele geçirildi, olay yerinden kaçarken kullandığı otomobilin ise dayısına ait olduğu belirlendi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, soymaya çalıştığı marketin başka bir şubesinde görevli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Selim A'nın bir süre önce otomobiliyle kaza yaptığı, tamir masrafını karşılamak için soygun girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Zanlının ifadesinde ise çocuğu hasta olduğu için soygunu planladığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Marketteki panik kamerada

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, başında kask ve elinde tabanca bulunan şüpheli içeriye giriyor.

Daha sonra şüpheli, kendisinden kaçan market çalışanlarından birinin peşine düşüp tabancayı doğrultuyor.

Bir süre sonra da şüpheli marketten hızla uzaklaşıyor. Bu sırada iki kadın müşterinin yaşadığı panik de görüntülere yansıyor.

Kaynak: İHA