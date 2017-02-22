  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Adana'da otomobilin bagajında ikona ele geçirildi

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde Hazreti İsa'nın figürünün bulunduğu değerlendirilen ikona ele geçirildi.

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Adanada otomobilin bagajında ikona ele geçirildi

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde Hazreti İsa'nın figürünün bulunduğu değerlendirilen ikona ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yaptığı denetimler sırasında şüphe üzerine içinde iki kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, bagajda Hazreti İsa'nın figürünün yer aldığı değerlendirilen ikona buldu.

Şüpheli E.S. ve E.O, gözaltına alındı.

Zanlı E.O'nun ifadesinde ikonanın yaklaşık bir yıl önce vefat eden babasından kendisine kaldığını söylediği iddia edildi.

Üzerinde, "Büyük Archiereus" yazılı, 1 metre 78 santimetre uzunluğunda ve 75 santimetre enindeki ikona Adana Müze Müdürlüğünde incelemeye alındı. İkonanın ilk belirlemelere göre 18-19. yüzyıldan kalma tarihi eser olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: Adana, otomobilin bagajı, ikona ele geçirildi
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