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Adana'da otelde yangın

Seyhan ilçesinde uygulama otelinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişilere olay yerinde müdahale edildi.

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Adanada otelde yangın
Adana'nın Seyhan ilçesinde uygulama otelinin üçüncü katında çıkan yangında, otelde kalan kişilerden bazıları dumandan etkilendi.
 
Kurtuluş Mahallesi 64010. Sokak'ta bulunan 4 katlı Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
Otelde konaklayanlar tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. 
 
Yangında, dumandan etkilenenlere olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
 
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA
 
Etiketler: Adana, seyhan, yangın, otel
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