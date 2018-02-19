Adana'da öğrenci servisine silahlı saldırı

Mehmet Ali Yüksel idaresindeki servis midibüsüne, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde öğrenci aldıktan sonra hareket halindeyken Aykut Arık tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Silah sesleri üzerine Yüksel, servis midibüsüyle hızla olay yerinden uzaklaştı.

Aracın peşinden koşan ama yetişemeyen saldırgan, daha sonra lokantaya girdi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine tüfekle havaya ateş açan Arık, daha sonra kendisini başından vurarak intihar etti.

Olayda servisteki öğrenciler zarar görmezken hafif yaralanan midibüs şoförü, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı nedeniyle servis midibüsünün bazı camları kırıldı.

Kaynak: AA