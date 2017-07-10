Adana'da mobilya atölyesinde yangın

Adana'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 2046 Sokak'ta bir mobilya atölyesinden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, hemen müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Atölye sahiplerinin, binada birisinin olduğunu söylemesi üzerine görevliler, soğutma çalışmalarının ardından arama yaptı.

İki katlı binada detaylı arama gerçekleştiren itfaiye görevlileri, bir saatlik çalışmanın ardından herhangi bir kişinin izine rastlayamadı.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştıyor.