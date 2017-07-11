Adana'da kuduz karantinası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir çocuğa saldıran köpeğin telef olması üzerine, mahallede kuduz karantinası başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Haydaroğlu Mahallesi'nde 12 gün önce sokakta oynayan kız çocuğuna köpek saldırdı. Çocuk çevredekiler tarafından kurtarılırken, köpek olaydan birkaç saat sonra telef oldu.

Bunun üzerine, hayvanın kuduz olabileceği şüphesiyle durum İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirildi. Müdürlük tarafından çeşitli noktalara "Bu mahallede 'kuduz hastalığı' nedeniyle karantina uygulanmaktadır." yazılı afişler asıldı.

Yetkililer, vatandaşlarca gömülen köpekten, topraktan çıkarılmasının ardından numune alındığı ve incelemenin sürdüğü, bu nedenle karantina uygulamasının devam edeceğini kaydetti.

Muhtar Necati Gündoğdu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin hızlı şekilde hareket edip bölgede gerekli önlemleri aldığını belirtti.

İncelemelerin sürdüğünü ifade eden Gündoğdu, "Şu an için ölen köpeğin kuduz olduğunu söyleyemeyiz. Ancak tedbir amaçlı mahallemiz karantinaya alındı." dedi.