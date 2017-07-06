  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Adana'da kimya fabrikasında yangın

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kimyasal sanayi deposunda patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.

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Adanada kimya fabrikasında yangın

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kimyasal sanayi deposunda patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin Kürkçüler mevkisindeki tesisin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tesisin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, bölgeye kimseyi yaklaştırmadı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Büyük hasar meydana gelen depoda ölen ya da yaralanan olmadı.

Depoya gelen iş yeri sahibi gözyaşlarını tutamadı.

Depodaki patlamanın etkisiyle yakındaki bir akaryakıt istasyonunun camları kırılırken bir çalışan hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan istasyon görevlisi Ersin Acar, uyudukları sırada büyük bir gürültü duyduklarını ve kırılan cam parçalarından dolayı yaralandığını ifade etti.

Patlama anı istasyondaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Etiketler: yangın, kimya fabrikası, Adana
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