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Adana'da Karayolları yerleşkesinde yangın

Kozan ilçesinde, 56. Şube Şefliğine ait bina ile garaj bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

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Adanada Karayolları yerleşkesinde yangın

Adana'nın Kozan ilçesinde, Karayolları 56. Şube Şefliğinde yangın çıktı.

Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'nde, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şube Şefliği yerleşkesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, şefliğin hizmet binasını ve garaj bölümündeki kuruma ait araçları sardı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan incelemede birer kamyon, pikap ve minibüsün yanı sıra hizmet binası ve garajın hasar gördüğü tespit edildi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor. 

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