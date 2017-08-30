  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Adana'da kaçakçılara göz açtırılmıyor

Adana'da kaçakçılara göz açtırılmıyor

Kentte bir depoda, preslenmiş geri dönüşüm atıklarının içerisinde 84 bin paket kaçak sigara bulundu - Ekipler, bir tırın dorsesinde 16 bin 260 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirdi.

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Adanada kaçakçılara göz açtırılmıyor

Adana'da düzenlenen iki ayrı kaçakçılık operasyonunda, 84 bin paket sigara ile 16 bin 260 kilogram akaryakıt ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, preslenmiş geri dönüşüm atıklarının yer aldığı balyalar içerisinde 84 bin paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde plastik tanklar içerisinde 16 bin 260 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Etiketler: Adana, kaçakçılık operasyonu
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