Adana'da 'kaçak tavuk kesimi' operasyonu

Adana'nın Seyhan ilçesinde, kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, çevik kuvvet polisleriyle adrese gitti.

Ekiplerin adreste yaptığı aramada, sağlıksız koşullarda kesilen ve piyasaya sürülmeye çalışılan iki ton tavuk eti ile bin canlı hayvan ele geçirdi. Aramalarda farklı markalara ait çok sayıda koli bulundu.

Canlı tavuklar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi, ele geçirilen beyaz etlerde hastalık bulunup bulunmadığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

İş yeri sahibine ise kaçak kesim yapmaktan para cezası uygulandı.

Kaynak: AA