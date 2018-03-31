  • 31 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.957
    EURO 4.884
  • BIST 114930.22
    ALTIN 168.49
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adana'da kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Adana'da kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Adana'da bir evin bahçesindeki barakada, kaçak ve sağlıksız ortamda kesildiği belirlenen yarım ton tavuk eti bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanada kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Adana'da merkez Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki barakada kaçak tavuk kesimi yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Barakanın bulunduğu yere giden ekipler yaptıkları aramalarda, sağlıksız koşullarda kesilen ve piyasaya sürülmeye çalışılan yarım ton kesilmiş tavuk eti ele geçirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı.

Polis ekipleri, kaçak tavuk kesimi yapan 7 Suriyeliye cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: tavuk, kaçak tavuk kesimi, Adana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER