Adana'da kaçak ete levhalı önlem

Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur, denetimleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda Adana'da ele geçirilen at ve eşek etlerinin esnafa güveni sarstığını ve bunun da et satışında düşüş meydana getirdiğini belirtti.

Bunun önüne geçmek için çalışma başlattıklarını bildiren Yağmur, "Odamıza kayıtlı esnaflarımızın dükkanına güvenilirliği belgeleyen levha asıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bu dükkanlardan et alabilir." dedi.

Adana Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki uygunsuz kesimlere karşı sürekli uygulama yapıldığını ifade eden Yağmur, "Bizler vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla et tüketimi yapabilmesi için odamıza kayıtlı işletmelere güvenilirliği ve kaliteyi ön plana çıkaran bir tabela asmayı uygun bulduk. Zaten bu esnaflarımızı da İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetliyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tabela astığımız esnaflarımızdan alışverişini yapabilir." diye konuştu.

Yağmur, Adana'nın bir et cenneti olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim kebabımız meşhur, ilimize gelen bütün misafirlerimiz ilk önce kebap yiyor. Ulusal medyada 'Adana’da at ve eşek eti yakalanıyor' gibi haberler çıkıyor. Bu, işini düzgün yapan kasapları incitiyor. Yakalanan şahısların etleri nereye verdikleri veya verecekleri açıklanmalı. Odamızın levhasının olduğu 573 kasap ve 872 tavukçuya ben kefilim."