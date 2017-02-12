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Buradasınız : » » Adana'da kaçak bahis operasyonu

Adana'da kaçak bahis operasyonu

Adana'da kaçak yollardan bahis oynatıldığı iddiasıyla 10 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

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Adanada kaçak bahis operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde "kaçak bahis" oynatıldığı ileri sürülen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Asayiş, terör ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 17 bilgisayar, 6 barkod okuyucu, çok sayıda cep telefonu ve kuru sıkıdan bozma tabancayla yaklaşık 3 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 20 kişi gözaltına alına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için Ahlak Büro Amirliğine götürüldü.

Etiketler: Adana, kaçak bahis, operasyon, gözaltı
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