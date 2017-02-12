Adana'da kaçak bahis operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde "kaçak bahis" oynatıldığı ileri sürülen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Asayiş, terör ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 17 bilgisayar, 6 barkod okuyucu, çok sayıda cep telefonu ve kuru sıkıdan bozma tabancayla yaklaşık 3 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 20 kişi gözaltına alına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için Ahlak Büro Amirliğine götürüldü.