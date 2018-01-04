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Buradasınız : » » Adana'da istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü

Adana'da istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü

Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı, 3'ü kullanılamaz halde 4 otomobilde hasar oluştu.

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Adanada istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü

Adana'da bir siteye ait istinat duvarı yoğun yağışın etkisiyle yıkıldı. 

Park halindeki kapalı kasa bir kamyonet ile 3 otomobilde hasar oluştu.

Duvarın yıkılan bölümlerinin temizlenmesinin ardından araçlar bulunduğu yerden çekildi.

Site sakinlerinden Gamze Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinde bulunduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Büyük bir kaza olduğunu sandığını belirten Yalçın, "Duvarın önce bir kısmı çökmüş. Sonra da ikinci kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Pencereden baktığımda duvarın araçların üzerine çöktüğünü gördüm. Çok şükür ki can kaybı yok. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." dedi.

Meryem Yağcı da "Duvarın ilk yıkılan kısmına bakmak için evden çıktım ancak bu sırada duvarın diğer kısmı da yıkıldı. Canımızı zor kurtardık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: yağmur, duvar çökmesi, Adana
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