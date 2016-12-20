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Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da çevik kuvvet hizmet binası inşaatında kalıp sökerken dengesini kaybettiği öne sürülen işçi, 4.kattan zemine düşerek yaşamını yitirdi.

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Adanada inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaki protokolle yapımına başlanan Adana bin 500 kişilik çevik kuvvet hizmet binası inşaatında kalıp söken işçilerden Askeri Ersin, 4. kattan zemine düştü.

İşçinin düştüğünü gören arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.İşçinin ölümü üzerine savcı ve polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ersin'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.AA

Etiketler: Adana, inşaattan düşen işçi
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