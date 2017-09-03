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Adana'da hırsızlık girişimi

Adana'da özel bir ana okulunun reklam tabelasının çalmaya çalışan 3 kişi suç üstü yakalandı.

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Adanada hırsızlık girişimi

Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde özel bir ana okuluna ait dijital reklam tabelasını götürmeye çalışan kişilerin olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, tabelanın ayaklarını kamyonete yüklemeye çalışanlardan birini olay yerinde, kaçan 2 şüpheliyi ise kısa kısa süren kovalamaca sonucu yakladı.

Şüphelilerden birinin Eyüp H. olduğu tespit edilirken diğer 2 kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. AA

Etiketler: Adana, hırsızlık girişimi
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