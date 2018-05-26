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Adana'da hırsız çaldığı bisikleti ne yaptığını hatırlamadı

Adana'da bir apartmandaki bisikleti çalan hırsız, sorguda bisikleti ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

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Adana Sarıçam'a bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde M.Y. polisi arayarak apartmanda bulunan 500 lira değerindeki bisikletinin çalındığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri apartmana gelerek güvenlik kameralarını inceledi. 

Yapılan çalışmada hırsızlığı Murat Ş.’nin yaptığını belirlendi. Polis evine yaptığı baskında Murat Ş.'yi yakaladı.

Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. İfadesinde bisikleti çaldığını, görüntüdeki kişinin kendisi olduğunu söyleyerek "Ancak bisikleti ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Zanlı ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: bisiklet hırsızlığı, Adana
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