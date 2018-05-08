Adana'da gözaltına alınan 4 FETÖ'cü tutuklandı

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 29 Nisan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, iki hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan E.Y, M.Ö, E.S. ve M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün üst düzey sorumlularından oldukları ve talimatları Pensilvanya'dan aldıkları ileri sürülen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA