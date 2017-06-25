Adana'da foseptik çukuruna düşen 4 kişi yaşamını yitirdi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesinde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Demirtaş, ilçeye bağlı Meydan Yaylası'nda, bir kadının foseptik çukuruna düştüğünü belirtti.

Kadını buradan çıkartmak isteyen 3 kişinin de aynı yere düşerek hayatını kaybettiğini ifade eden Demirtaş, "Aladağ ilçemizde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor." şeklinde konuştu.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Valilik olarak soruşturma başlattık. Olayı tüm boyutlarıyla araştırıyoruz. Aladağ Cumhuriyet Savcılığımız da eş zamanlı olarak adli soruşturma başlattı. Olayda hayatını haybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum."

Hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Meydan Yaylası'nda üzücü bir olay yaşandığını dile getirdi.

Olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Akgedik, "Serpil Kurt, Erol Karakuş, Cihat Cihan ve Harun Cihan, foseptik çukuruna düşüp metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti." diye konuştu.

Akgedik, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu arada, hayatını kaybeden 4 kişinin cesetleri de bulundukları yerden çıkartılıp otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.