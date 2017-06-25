  • 25 HAZIRAN 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.515
    EURO 3.932
  • BIST 99638.65
    ALTIN 141.842
Buradasınız : » » Adana'da foseptik çukuruna düşen 4 kişi yaşamını yitirdi

Adana'da foseptik çukuruna düşen 4 kişi yaşamını yitirdi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesinde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanada foseptik çukuruna düşen 4 kişi yaşamını yitirdi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesinde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Demirtaş, ilçeye bağlı Meydan Yaylası'nda, bir kadının foseptik çukuruna düştüğünü belirtti.

Kadını buradan çıkartmak isteyen 3 kişinin de aynı yere düşerek hayatını kaybettiğini ifade eden Demirtaş, "Aladağ ilçemizde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor." şeklinde konuştu.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Valilik olarak soruşturma başlattık. Olayı tüm boyutlarıyla araştırıyoruz. Aladağ Cumhuriyet Savcılığımız da eş zamanlı olarak adli soruşturma başlattı. Olayda hayatını haybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum."

Hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Meydan Yaylası'nda üzücü bir olay yaşandığını dile getirdi.

Olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Akgedik, "Serpil Kurt, Erol Karakuş, Cihat Cihan ve Harun Cihan, foseptik çukuruna düşüp metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti." diye konuştu.

Akgedik, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu arada, hayatını kaybeden 4 kişinin cesetleri de bulundukları yerden çıkartılıp otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Etiketler: Adana, foseptik çukuru
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER