Adana'da firari hükümlülere yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çoğunluğunu hırsızlık suçlarından arananların oluşturduğu kişilere yönelik "Yonga" adını verdikleri operasyon düzenledi.

Yaklaşık 300 polisin katıldığı operasyonda ekipler, merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde belirledikleri adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, "hırsızlık", "yağma", "kullanmak veya satmak için uyuşturucu madde bulundurma", "yaralama", "tehdit", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi yakalandı.

Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA