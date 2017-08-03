Adana'da FETÖ/PDY soruşturmasında 8 tutuklama

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 25 Temmuz’da gözaltına alınan 45 şüpheliden 16'sının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında meslekten ihraç edilen memurların da olduğu 8'i tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 29 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Adana'da 25 Temmuz'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 65 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.