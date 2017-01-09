Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 34 gözaltı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı, 6 kişi ise aranıyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kent merkezi ile Ankara, Afyonkarahisar, Kocaeli, Mersin ve Hatay'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında halen görevde olan şube müdürü, emniyet amiri ve polis memurlarının da bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan farklı meslek gruplarından iki kişinin ise "emniyet imamı" olduğu ileri sürüldü.

Zanlılar, Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı verilen firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.