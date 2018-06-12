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Adana'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Adana'da yürütülen FETÖ'nün hücre evleri operasyonunda gözaltına alınan İyi Parti Çukurova Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı.

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Adanada FETÖnün hücre evlerine operasyon

Adana'da hücre evleri operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlı arasındaki İyi Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B. ve 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Sefa B. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, FETÖ'nün hücre evlerine 1 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan İYİ Parti Çukurova Gençlik Kolları Başkanı Sefa B'nin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 13'ü savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, fetö, iyi parti, hücre evi
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