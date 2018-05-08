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Buradasınız : » » Adana'da gözaltına alınan 4 FETÖ'cü tutuklandı

Adana'da gözaltına alınan 4 FETÖ'cü tutuklandı

Adana'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan iki hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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Adanada gözaltına alınan 4 FETÖcü tutuklandı

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 29 Nisan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)  yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, iki hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan E.Y, M.Ö, E.S. ve M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün üst düzey sorumlularından oldukları ve talimatları Pensilvanya'dan aldıkları ileri sürülen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA

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