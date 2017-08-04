  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Adana'da FETÖ soruşturması: 11 tutuklama

Adana’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 11'i tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adanada FETÖ soruşturması: 11 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Temmuz’da kent merkezinde 65 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 45 kişiden 2'si kadın 16'sı daha adliyeye sevk edildi.

Aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınan bazı memurların da bulunduğu öğrenilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Aynı soruşturma kapsamında dün de adliyeye sevk edilen 16 kişiden 8’i tutuklanmış, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Emniyet Müdürlüğünde 13 kişinin daha işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: Adana, FETÖ/PDY
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