Adana'da FETÖ sanığı iş adamları hakim karşısında

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 19'u tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık avukat Ruhi Hallaçoğlu, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

Hallaçoğlu, FETÖ'ye finansal destek sağladığı belirlenen ve kapatılan Burç okullarının sadece idari davalarını aldığını dile getirdi.

Tutuklu sanık Mehmet Ali Solak ise ByLock kullanıcısı olmadığını savunarak, bu uygulamanın tespit tutanağında yer alan "8 günde 321 giriş yaptığı" yönündeki değerlendirmeleri reddetti.

Bank Asya hesabının talimat doğrultusunda değil maaş amaçlı olduğunu ileri süren Solak, himmet bağışında bulunmadığını dile getirerek tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı, tutuksuz sanıklardan A.K, A.K.B, AF.D, B.A.S, B.İ, H.P, İ.O.G, M.B, M.B. ve S.A'nın tutuklanması yönündeki mütalaasını yineledi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar A.Y, C.S, H.Y, İ.E, M.K.K, M.T, M.C, M.A, M.H. ve N.S'nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

Kaynak: AA