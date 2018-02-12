Adana'da FETÖ sanığı hakim karşısında

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik duruşmaya tutuklu sanık Yunus T. ve avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık Yunus T. FETÖ/PDY terör örgütüne ait yurt ve evlerde kalmadığını, ByLock programını kullanmadığını söyledi.

Yurtdışında öğretmen görev yapan akrabaları S.T. isimli şahsın misafir olarak kendi evlerinde konakladığını ve 20 gün kadar kendi cep telefonunu akrabası olan S.T'ye verdiğini belirten sanık Yunus T, "ByLock programını benim telefonuma S.T. yükleyip kullanmıştır." dedi.

S.T'nin yurt dışında FETÖ'ye ait okullarda öğretmenlik yaptığını bildiren sanık Yunus T, "Telefon bana aittir. Ama telefonu akrabam olan S.T. isimli kişi kullanmıştır. Ben babamın yanında bakkalda çalışıyordum. FETÖ/PDY terör örgütüyle hiçbir alakam yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Daha sonra Cumhuriyet savcısı eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanık Yunus T'nin mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanık Yunus T'nin il dışına çıkış yasağı ve haftanın pazar günleri imza atma koşuluyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 9 Mayıs'a erteledi.

Kaynak: AA