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Buradasınız : » » Adana'da FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Adana'da FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Adana'daki FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Adanada FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Müslüm Uzun ve avukatı katıldı.

Uzun savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve ByLock programı kullanıcısı olmadığını savundu.

Adana'ya 2011 yılında geldiğini, o süreçte Süleyman Bağrıyanık'ın kentte başsavcı olduğunu hatırlatan Uzun şöyle devam etti:

Uzun, "Aziz Takçı ve Özcan Şişman CMK 250'de görevli savcılardı. Ahmet Karacan da terörden sorumlu başsavcı vekili olarak görev yapıyordu. Benim Özcan Şişman ile şahsi dostluğum ve kapı komşuluğum vardı. 3 yıl komşuluk yaptık. Aynı servisle her gün işe gidip geldik. Bu nedenle cezaevinde ziyaret etmek istedim. Ancak dilekçeyle müracaat etmem istendi. Burada gizli ve saklı bir durum yoktur. Bu ziyaret sebebim tamamıyla insanı duygudandır. Bu durumdan örgütsel bir tavır çıkarılamaz." dedi

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Uzun'u 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, bylock
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