Adana'da FETÖ sanığı 25 sağlık görevlisi hakim karşısına çıktı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan sağlık mensubu 1'i tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Yusuf Ç. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden davaya katıldı.

Duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ve tüm bildiklerini anlatacağını belirten tutuksuz sanık Turgay Ö, KHK ile kapatılan Sağlık Mensupları Derneğine (SAMADER) üyelikten 2011 yılında ayrıldığını söyledi.

Telefonuna ByLock programını başkasının yüklediğini iddia eden Turgay Ö, kendisinin de eşinin telefonuna programı yüklediğini söyledi.

Turgay Ö, tüm bildiklerini anlattığını söyleyerek beraatini talep etti.

Sanık Dinçer E, mahkemeye ulaşan ByLock kullandığına dair tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmediğini belirterek, program kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanık Yusuf Ç'nin mevcut halinin devamı, tutuksuz sanıklar Dinçer E. ve Turgay Ö'nün üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin delillerin bulunuyor olmasını nazara alarak tutuklanmaları yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.

Kaynak: AA