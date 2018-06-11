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Adana'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Adanada FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "emniyet örgüt sorumlusu" olduğu iddiasıyla aranan F.K. ve eşi M.K.'nin, örgütün hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Kent merkezindeki eve düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Çiftin kaldığı hücre evinde yapılan aramada yaklaşık 7 bin lira ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Bir üniversitede kimyager olarak görev yapan F.K.'nin FETÖ tarafından işe yerleştirildiği, örgütün polis sorumlusu olduğu iddia edildi.

M.K.'nin ise eşinin sorumluluğundaki polislerin eşleriyle ilgilendiği öne sürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, Adana
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