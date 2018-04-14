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Adana'da FETÖ elebaşı imzalı 3 kol saati ele geçirildi

Adana'da FETÖ'nün mahrem imamı polise teslim oldu. Zanlının verdiği bilgiyle dağlık arazide gömülü elebaşı Fetullah Gülen'in gönderdiği imzalı 3 kol saati ele geçirildi.

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Adanada FETÖ elebaşı imzalı 3 kol saati ele geçirildi

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerden sorumlu abiliğini yaptığı iddiasıyla aranan özel üniversitede öğrenci 22 yaşındaki H.K., Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne teslim oldu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itiraflarda bulunan H.K.’nin ifadeleriyle kentte dağlık arazide gömülü elebaşı Fetullah Gülen imzalı 3 kol saati ele geçirildi.

Polis ekiplerinin kazısıyla çıkarılan saatlerden birinin H.K.’ye, birinin de 11 Nisan’da "gaybubet evi" diye adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan ve Fetullah Gülen’in "bahçıvan" olarak tabir ettiği görevi yaptığı tespit edilen K.E.’ye ait olduğu belirlendi.

Diğer saatin ise kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor.

H.K.’nin, imzalı saatlerin elebaşı Fetullah Gülen tarafından güvendiği üst düzey örgüt mensuplarına gönderildiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: saat, polis, mahrem imam, fetö, Adana
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