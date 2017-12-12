  • 12 ARALIK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.848
    EURO 4.514
  • BIST 109049.5
    ALTIN 153.081
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adana'da fabrika yangını

Adana'da fabrika yangını

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, atıl durumdaki bir yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanada fabrika yangını

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Akdeniz Mahallesi'nde bir süredir üretim yapılmayan eski fabrikada atık yağların depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 

Tesisin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için de büyük çaba gösterdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yangın sonucu binada büyük hasar oluştu..

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: yüreğir, yağ fabrikası, adana yangın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER