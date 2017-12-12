Adana'da fabrika yangını

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Akdeniz Mahallesi'nde bir süredir üretim yapılmayan eski fabrikada atık yağların depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tesisin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için de büyük çaba gösterdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yangın sonucu binada büyük hasar oluştu..

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA