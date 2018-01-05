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Buradasınız : » » Adana'da eşine şiddet uygulayan kocaya hapis talebi

Adana'da eşine şiddet uygulayan kocaya hapis talebi

Adana'da eşini bebeğini emzirdiği sırada yumruk ve kemer darbeleriyle dövdüğü ileri sürülen kocaya 10 yıla kadar hapis cezası ile dava açıldı.

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Adanada eşine şiddet uygulayan kocaya hapis talebi

Adana'da Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde 1,5 yıl önce evlendiği eşi Aysel Kader B'yi 8 Kasım 2017’de döverek ağır yaraladığı iddia edilen Ömer B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Aile içi şiddet olaylarına bakan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık hakkında "tehdit" ve "eziyet etme" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucu kabul edildi.
İddianameyi hazırlayan kadın savcı, sanığın "eziyet etme" suçundan 8 yıl, "tehdit" suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Olayın nasıl meydana geldiğinin de anlatıldığı iddianamede, çiftin ekonomik sıkıntılar nedeniyle tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine sanığın bebeğini emziren eşine birkaç kez yumruk vurduğu belirtildi.
Aysel Kader B'nin eşinin kendisine vurması üzerine bebeğinin zarar görmemesi için arkasını döndüğü ifade edilen iddianamede, sanığın bu sefer de kadına kemerle vurmaya başladığı anlatıldı.

Komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılan Aysel Kader B'nin doktor raporuna da iddianamede yer verilirken, kadının eşinden yediği dayak nedeniyle vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunduğu belirtildi.

İddianamede, eşinin tutuklanmasının ardından Aysel Kader B'nin şikayetinden vazgeçtiği de kaydedildi.
Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
 
Kaynak: AA

Etiketler: kadına şiddet, Adana
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