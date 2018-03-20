Adana'da eczane deposu kundaklandı

Adana'nın Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde bir eczanenin deposu kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kundaklandı.

Yangını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaşlar, alevlere hortumla su sıkarak ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olay yerinde benzin dolu şişeler bulundu

Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede, olay yerinde bir kısmı benzin dolu iki pet şişe buldu.

Depoda hasara yol açan yangını çıkaran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA