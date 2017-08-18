  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.519
    EURO 4.136
  • BIST 107202.43
    ALTIN 145.473
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adana'da düşen ABD'ye ait İHA'nın enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Adana'da düşen ABD'ye ait İHA'nın enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir tarlaya düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA) enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanada düşen ABDye ait İHAnın enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir tarlaya düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA) enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.

İHA'nın düştüğü tarlada yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi.

Toplanan bazı parçalar tıra taşındı.

Enkazın, tüm parçaların toplanmasının ardından İncirlik Hava Üssü'ne götürüleceği öğrenildi.

İlçe jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı kaza bölgesine basın mensupları yaklaştırılmadı.

ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA, dün gece Çokçapınar Mahallesi yakınlarındaki boş tarlaya düşmüş, tarlada çıkan küçük çaplı yangın Adana Büyükşehir ve Ceyhan belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 22.15 sıralarında ABD Hava Kuvvetlerine ait MQ-1 Predator insansız hava aracının İncirlik'teki üsten kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın düşme sebebinin araştırıldığı bildirildi.

Etiketler: Adana, ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracı, insansız hava aracı, iha, İncirlik hava üssü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER