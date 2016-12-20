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Adana'da dev huzur operasyonu

Adana'daki huzur uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı, iki tabanca ve 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Adanada dev huzur operasyonu

Adana'da iki tabanca ve 2 bin paket kaçak sigara ele geçirilen "huzur" uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde şüphelilere yönelik uygulama yapıldı.

Narkotim, terör, özel harekat, asayiş ve çevik kuvvet ekiplerinin katıldığı uygulamalarda şüpheli kişiler Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrol edildi.

Bazı iş yeri ve araçlarda da aramalar yapılan uygulamada, iki kişinin üzerinde biri ruhsatsız, diğeri kuru sıkı olmak üzere iki tabanca ele geçirildi. Bir iş yerinde bulunan 2 bin paket kaçak sigaraya da el konuldu.

Kahvehanede sigara içen bir kişi hakkında idari, iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem yapıldı. İş yerinin dış duvarına yazılmış terör örgütü isimleri, polis ekiplerince sprey boyayla kapatıldı.

Uygulama kapsamında, 313 kişi ile 55 aracın sorgusu yapıldı, 6 kişi gözaltına alındı, 1 araç ise evrakları eksik olduğu için trafikten men edildi.

Etiketler: huzur operasyonu, kaçak sigara, adana operasyon
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