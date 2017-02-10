Adana'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 19.15 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin 7,48 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

