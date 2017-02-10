Adana'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 19.15 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7,48 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 19.15 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7,48 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.