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Adana'da deprem

AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Adanada deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 19.15 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin 7,48 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
 

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