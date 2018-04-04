  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.013
    EURO 4.934
  • BIST 113396.86
    ALTIN 173.34
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adana’da denizde ve karada uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı

Adana’da denizde ve karada uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı

Adana'da üç ilçede jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bazıları, gizlenmek için bindiği teknede olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanada denizde ve karada uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı

Adana Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Seyhan, Yüreğir ve Karataş ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 20 adrese operasyon düzenledi.

Karataş ilçesindeki adreslerde bulunamayan bazı şüphelilerin gizlenmek amacıyla tekneyle denize açıldığı belirlenince Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri de operasyona dahil oldu.

Teknelere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Her üç ilçede eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 42 zanlı gözaltına alındı.

Drone ile havadan da görüntülenen operasyon sırasında bazı evlerde saksıda Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: uyuşturucu, operasyon, Adana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER