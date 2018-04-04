Adana’da denizde ve karada uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı

Adana Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Seyhan, Yüreğir ve Karataş ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 20 adrese operasyon düzenledi.

Karataş ilçesindeki adreslerde bulunamayan bazı şüphelilerin gizlenmek amacıyla tekneyle denize açıldığı belirlenince Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri de operasyona dahil oldu.

Teknelere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Her üç ilçede eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 42 zanlı gözaltına alındı.

Drone ile havadan da görüntülenen operasyon sırasında bazı evlerde saksıda Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: AA