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Adana'da DEAŞ operasyonu

Suriye’de yola tuzaklamak istediği bombanın patlaması sonucu yaralandığı belirtilen DEAŞ’lı terörist, sahte kimlikle tedavi olduğu Adana'da yakalanıp tutuklandı.

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Adanada DEAŞ operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İdlib’e yakın bir bölgede yola tuzaklamak istediği bombanın patlaması sonucu yaralanan terör örgütü DEAŞ üyesi Halid Memduh A’nın (22) sahte kimlikle Adana'da bir hastanede tedavi gördüğünü belirledi.

Üstünde "Ahmed Ahmar" adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Halid Memduh A, yaklaşık bir buçuk ay süren tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, arkadaşları Mustafa M. ve Ahmed Ş. ile yola patlayıcı tuzaklarken patlama olduğunu ve onlarla birlikte kaçak olarak Türkiye’ye geldiklerini anlattığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Halid Memduh A, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Vücudunun büyük bölümünde yara izleri bulunan ve yürümekte zorlanan Halid Memduh A, üstündeki hastane kıyafetleriyle adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı, tutuklandı.

Bu arada, Halid Memduh A. ile kaçak olarak Türkiye'ye gelip aynı yöntemle Hatay ve Mersin'de tedavi olan Mustafa M. ile Ahmet Ş’nin de bu kentlerde yakalanıp tutuklandıkları bildirildi.

AA

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